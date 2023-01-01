Aygaz’a Altın Heykel

Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve KA Araştırma tarafından gerçekleştirilen Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) Araştırması’nda, tüpgaz alanında üç yıl üst üste sektör birincisi marka seçilerek ‘Sürdürülen Başarı Ödülü’ simgesi Altın Heykel’i aldı.

Ödül, KalDer Yönetim Kurulu Üyesi ve İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan tarafından Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu’na takdim edildi. Yağız Eyüboğlu, “Müşteri memnuniyetine verdiğimiz büyük önemin yansıması olan bu ödülleri almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.