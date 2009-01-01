Aygaz’da görev değişimi

Ekim 2009’den bu yana Aygaz A.Ş.’nin Genel Müdürü olan Yağız Eyüboğlu, Koç Holding Enerji Grubu Başkan Vekilliği görevine atandı ve Genel Müdürlük görevini Gökhan Tezel’e devretti.

Yağız Eyüboğlu’ndan görevi devralan Tezel, 6 yılı Aygaz’da Mali Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere Koç Topluluğu’nda 22 yıldır görev yapıyor. Gökhan Tezel, iş yaşamına 1993’te Tofaş A.Ş.’de Finans Uzmanı olarak başladı, 1998’de Tofaş Finans Müdürü olarak atandı. Bu göreve ek olarak Koç Fiat Tüketici Finansmanı A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 2009’dan bu yana da Aygaz Mali Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevini yürütüyordu.