Aygaz’dan ücretsiz araç bakımı ve 50 TL’ye varan hediye otogaz

LPG sektörünün lider kuruluşlarından Aygaz, araçlarını otogaza dönüştüren ve Aygaz Dönüşümcü Kulübü üyesi olan servislerde araç bakımı yaptıran tüketicilere yönelik kampanyalarına devam ediyor.

Aygaz Dönüşümcü Kulübü üyesi 450 dönüşüm atölyesinde, araçlarına ücretsiz gaz ayarı yaptıran tüketiciler bu işlemin ardından 50’şer TL’lik ilk iki otogaz alımında anında kullanabilecekleri 7.5 TL’lik hediye otogaz, 700 TL’ye kadar her otogaz alımında ise yüzde 5 Paropuan ve toplamda 50 TL’ye varan hediye otogaz kazanacak.