Bakan Fikri Işık’tan, IWPC 2015’te Siemens Türkiye standını ziyaret

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, İstanbul WOW Convention Center’da düzenlenen Kıtalararası Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde (IWPC 2015), Siemens Türkiye’nin standını ziyaret etti.

Bakan Işık, Siemens Türkiye’nin yüksek verimlilik sağlayan rüzgar enerjisi ürün ve çözümleri hakkında bilgi aldı. Siemens Türkiye, IWPC 2015’e Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Enerji Servisi, Elektrik ve Otomasyon Sistemleri, Enerji İletimi ve Akıllı Şebekeler olmak üzere beş farklı başlık altında sunduğu çözümlerle katıldı. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ile Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) ve Küresel Rüzgar Enerji Konseyi (GWEC) tarafından düzenlenen IWPC 2015 kapsamında gerçekleşen fuar ve konferans programında, rüzgar enerjisinin bugünü ve yarını değerlendirildi.