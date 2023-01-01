Bakü’de SOCAR Türkiye rüzgarı

Bakü’de, 22. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı’nın (Caspian Oil & Gas) açılışı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yapıldı.

Platin sponsorluğunu SOCAR'ın üstlendiği fuara Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere ve Fransa gibi petrol sektörüne yön veren ülkelerden toplam 402 şirket katıldı. SOCAR Türkiye fuarda, toplam yatırım maliyeti 20 milyar doları bulan Petkim Value-Site Projesi ile TANAP’ı tanıttı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, rafineri, petrokimya, enerji, lojistik ve dağıtım entegrasyonunu sağlayan Value-Site 2023 Projesi hakkında SOCAR Başkanı Rövnaq Abdullayev ve SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz’dan bilgi aldı.