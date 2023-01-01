Borusan Oto ve Shell’den madeni yağ işbirliği

BMW, BMW i, MINI, Land Rover ve Jaguar markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini Türkiye çapında başarıyla sürdüren Borusan Oto, Shell&Turcas ile yeni bir işbirliği başlattı.

Borusan Oto yetkili servis ağında Shell tarafından üretilen BMW ve MINI markalı modeller için yeni motor yağları kullanılmaya başlandı.

Borusan Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya, Shell Pure Plus teknolojisiyle BMW mühendisleri tarafından ortak geliştirilip üretilen yağın yüzde 20 verimlilik özelliğine sahip olduğunu belirtti. İşbirliğine ilişkin anlaşmayı, Borusan Oto İstinye’de gerçekleştirilen törenle Borusan Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya ve Shell&Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak imzaladı. İşbirliği kapsamında ayrıca Borusan Otomotiv de tüm yetkili servis ağında Shell tarafından üretilen BMW ve MINI markalı motor yağlarının kullanılmasını tavsiye edecek.

Uğur Sakarya, Shell PurePlus teknolojisiyle BMW mühendisleri tarafından üretilen yağın yüzde 20 verimlilik özelliğine sahip olduğunu belirtti. Seyfettin Uzunçakmak, “Shell&Turcas olarak BMW ile Shell arasındaki küresel işbirliğini, Borusan Oto ile yaptığımız anlaşma ile Türkiye otomotiv sektörüne taşıdık” dedi.