Bosphorus Gaz’ın hisseleri Şen Grubu’na geçti
Türkiye’nin ilk doğalgaz ithalatçısı olan Bosphorus Gaz’ın Rus enerji şirketi Gazprom’a ait yüzde 71’lik hissesinin Bosphorus Gaz Murahhas Azası Adnan Şen’e satışı konusunda iki taraf anlaşmaya vardı.
Anlaşma sonrasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ve Rekabet Kurumu’na gerekli başvurular yapıldı. Onayların alınması ile Bosphorus Gaz’a ait hisselerin tamamı Şen Grubu’na geçmiş olacak.
Hisse devri ile ilgili açıklamalarda bulunan Bosphorus Gaz Murahhas Azası Adnan Şen, “Bosphorus Gaz’ın hisselerinin tamamını devir almamız Türkiye’nin güçlü ekonomik performansına ve enerji alanındaki büyüme potansiyeline olan güvenimizin göstergesidir” dedi.