Bosphorus Gaz’ın hisseleri Şen Grubu’na geçti

Türkiye’nin ilk doğalgaz ithalatçısı olan Bosphorus Gaz’ın Rus enerji şirketi Gazprom’a ait yüzde 71’lik hissesinin Bosphorus Gaz Murahhas Azası Adnan Şen’e satışı konusunda iki taraf anlaşmaya vardı.