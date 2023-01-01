CK Boğaziçi Elektrik, 1.4 milyar liralık borcu sildi

Toplam 4.5 milyon abonesiyle Türkiye’nin en büyük elektrik satış şirketi konumunda bulunan CK Boğaziçi Elektrik, 325 bin müşterisi lehine tarihi bir kampanyaya imza attı: ‘Silelim Gitsin’.

Kampanya ile 2013 yılının Nisan ayından önceki döneme ait elektrik borcu olan abonelere borçlarını ödeyebilmeleri fırsatını sunan CK Boğaziçi Elektrik, 1.9 milyar TL alacaktan 1.4 milyar TL borcu siliyor. CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Tüketicilere, kampanya süresi içerisinde bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi. Yasal takibe konu olmuş icralık aboneler de bu kampanyadan faydalanabilecek.