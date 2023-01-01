CK Boğaziçi Elektrik’ten sigorta hizmeti

CK Boğaziçi Elektrik, müşterilerine ‘sigorta’ desteği veriyor. CK Boğaziçi Elektrik, aylık elektrik faturası 82 TL ve üzerinde olan abonelere ‘Enerjimle Evim Güvende’, aylık faturası 100 lira ve üzerinde olan ticarethane müşterilerine ise ‘Enerjimle İşyerim Güvende’ kampanyasıyla ücretsiz sigorta paketi hediye ediyor.

Ticarethane müşterileri, dilerse ‘Enerjimle Evim Güvende’ kampanyasından da faydalanabiliyor. İstanbul Avrupa Yakası başta olmak üzere toplam 4.5 milyon aboneye elektrik satış hizmeti verdiklerini dile getiren CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Lider şirket olma misyonumuzla müşterilerimize sunduğumuz her özel çözümde sektörünün öncüsü şirketler ile işbirliği yapıyoruz. Bu kampanyada Güneş Sigorta ayrıcalığı ile müşterilerimizin yanındayız” dedi.