Cosa, enerjide tasarruf sağlıyor

Cosa’nın Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni ürünü “Cosa Akıllı Enerji Monitörü”, hanelerde enerji tüketen bütün aletlerden gelen veriyi raporlayıp, tüketimin kontrol altına alınmasını sağlayacak.

Evlerdeki sigorta kutularına kolayca takılarak çalışan yeni ürün ile enerji dağıtım şirketleri ve son kullanıcılar, evlerde bulunan buzdolabından saç kurutma makinesine kadar tüm elektrikle çalışan aletlerin tükettiği enerji miktarları, tüketim zamanı ve süreleri, enerji kalitesini ve varsa tasarruf sağlanabilecek fazla tüketimleri hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecek. Kullanım alışkanlıklarını takip ederek elde ettiği veriyi anlamlandıran ve böylelikle dağıtım şirketlerinin her haneye özel tarifeler geliştirilebilmesini sağlayacak olan akıllı cihaz, son kullanıcıları da elektrik enerjisi tüketimi konusunda bilinçlendirerek elektrik enerjisinde tasarruf yapabilmesini sağlayacak.