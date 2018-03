Cüzdana Sığabilen Tunçmatik Energy Card

Türkiye’nin 46 yıldır enerji çözümleri markası olan Tunçmatik, akıllı telefonlar için ürettiği acil şarj çözümü “Energy Card 1400” Powerbank’i kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Tunçmatik, yaşanılan zor durumlardan yola çıkarak her an, düşük ağırlığı sayesinde cepte, çantada ve hatta cüzdanda bile rahatlıkla taşınabilir incelikte ve kompakt boyuttaki yeni Energy Card Ailesi üyesi “1400”ü kullanıcılara sunuyor. Tunçmatik Energy Card 1400, uzun ömürlü lityum-ion bataryası, kolaylıkla taşınabilir inceliğiyle şarj olurken dahi her an iletişimde kalmanızı sağlıyor. Aşırı yük-kısa devre ve yüksek ısı koruma özellikleri ile kendisini ve şarj edilen tüm cihazları güven altına alan Energy Card 1400’de, ışıklı açma-kapatma düğmesi ve pil kapasitesini gösteren 4 adet LED bulunuyor. Energy Card 1400’ü, Türkiye’nin önde gelen bilişim dağıtıcıları, teknoloji mağazaları ve yapı marketlerinde bulabilmek mümkün.