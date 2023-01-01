Enerji sektörünün düşük karbon kahramanı Zorlu Enerji

Zorlu Enerji, karbon yönetiminde aktif uygulamalarıyla Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği’nin (SÜT-D) Düşük Karbon Kahramanları Ödülü’nü aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle SÜT-D ve Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) tarafından düzenlenen II. İstanbul Karbon Zirvesi’nde karbon ekonomisinin geleceği tüm yönleriyle tartışıldı.

Zirve’nin ilk gününde Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu moderatörlüğündeki “Karbon Yönetimi ve Endüstri” başlıklı oturumda konuşan Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, ekonomik büyümeye paralel artan talebi karşılamak, diğer yandan çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına ve teknoloji yatırımlarına önem verdiklerini söyledi. Ak, güneş enerjisi teknolojileriyle yakından ilgilendiklerini, yeni işbirlikleri geliştirmek istediklerini belirtti.