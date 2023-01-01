Enerjideki 5 akıllı çözüm, verimliliği artıracak

Hitachi’nin Frost&Sullivan işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Geleceğin Mega Trendleri’ Araştırması, global enerji talebinin 2040 yılına kadar toplamda yüzde 55 büyüyeceğini ortaya koydu.

Hitachi Türkiye Müdürü Erman Akgün, akıllı şebekelerin yön vereceği enerji sektörünü dönüştüren ve inovasyon fırsatlarını arttıran beş akıllı çözüm bulunduğunu belirtti: “Akıllı şebekeler, talep düştüğünde enerji dağıtımını da aşağı çekecek. Yenilenebilir mikro şebekeler, ‘üre-tüketici’ler yaygınlaştıracak. Akıllı sayaçların sayısı dünya genelinde 2020’de 980 milyona ulaşacak. Sanal Enerji Santralleri, enerji dağıtımızı izleyip kontrol edecek. ‘Binaların İnterneti’, şehirlere yayılacak.”