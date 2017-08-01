Enerjisa, Ak Yatırım işbirliği ile özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdi

Enerjisa Enerji A.Ş., 1 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye Özel Sektör Tahvil Piyasası’nda yapılan en uzun vadeli tahvil ihracını gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli 335 milyon Türk Lirası tutarında TÜFE’ye endeksli tahvil ihracıyla yeni yatırımlar için ek finansman desteği yaratıldı.

Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, “Türkiye’nin dinamik ve büyüyen elektrik piyasasında ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olarak, sektörün şeffaflaşmasına ve yatırımcılar için cazibesinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemiz finansal piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine büyük katkı sağlayan tahvil ihraçlarımıza aldığımız yoğun talepten çok memnunuz. Bu çalışmalarla yeni yatırımlar için de finansman yaratmış olduk” dedi.