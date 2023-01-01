Enerjisa Ak Yatırım işbirliği ile reel sektör tahvil ihracı gerçekleşti

Bünyesinde 3 elektrik dağıtım ve 3 perakende satış şirketi bulunan Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. (EEDAŞ), Türkiye’nin en büyük reel sektör borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi.

4 yıl vadeli 405 milyon Türk Lirası tutarında TÜFE’ye endeksli tahvil ihracıyla yeni yatırımlar için alternatif finansman kaynağı yaratılması hedefleniyor. Öngörülene göre iki katı talep toplanan tahvil ihracına ilişkin konuşan Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, “Sektördeki yatırımcı portföyünü artırmamız ve sektöre biraz daha şeffaflık getirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir enerji için de yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “Bu tahvil sonucunda Ak Yatırım olarak özel sektör tahvil ihraçlarındaki liderliğimizi daha da güçlendirdik” diye konuştu.