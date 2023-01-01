Enerjisa ‘Enerjini Koru’ya davet ediyor

Enerjisa, enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını desteklemek için “Enerjini Koru” sloganıyla tasarruf hareketi başlattı.

Öncelikle hane halkından başlayacak olan bu hareket ile ülke genelinde herkesin enerji tasarrufu yapması ve tüketim davranışlarında bir değişim sağlaması hedefleniyor. Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, “Araştırma sonuçlarına göre halkımızın yüzde 50’sinin gündeminde elektrik tasarrufu alışkanlığı bulunmuyor. Diğer yarısı ise tasarruf konusunda adım atmak istiyor ancak ne yapabileceğini tam olarak bilemiyor. Oysaki hane halkının yıllık enerji tüketiminden sağlanabilecek yüzde 1’lik yani 600 bin megavat saatlik tasarruf, yaklaşık 130 milyon lira katmadeğer anlamına geliyor” dedi.