Enerjisa’ya KSS Stevie ödülü

Enerji şirketi Enerjisa, Stevie Ödülleri 2016’da Gümüş Stevie Ödülü kazandı.

Enerjisa, 5 yıldır 14 ilde yürüttüğü “Dünyanın Enerjisini Ben Koruyorum” projesiyle ‘Avrupa Yılın Sosyal Sorumluluk Programı’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Enerjisa, proje kapsamında bugüne kadar 208 bin öğrenciye enerji verimliliği ve tasarrufu eğitimi verdi. Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, “2010 yılından beri ilköğretim öğrencilerini enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendiriyoruz. 2016 yılında da devam ettiğimiz bu anlamlı çalışmamızın uluslararası alanda Stevie Awards’a layık görülmesi de bizi ayrıca gururlandırdı ve ne kadar anlamlı bir çalışma yürüttüğümüzü tekrar hatırlattı. Hedefimiz çok daha fazla öğrenciye ulaşmak, enerji verimliliğinin önemini genç nesillerimize anlatmak” dedi.