Enervis’ten mühendislere enerji verimliliği eğitimi

EWE Turkey Holding’e bağlı enerji verimliliği danışmanlığı şirketi Enervis, Bursa Makine Mühendisleri Odası’nda bir eğitim düzenledi.

Daha önce OSB’lerde enerji verimliliği hakkında eğitimler veren Enervis, MMO’da düzenlediği eğitime, yenilenebilir enerji konusunu da ekledi. Etkinliğe, çeşitli sektörlerde çalışan 50’nin üzerinde mühendis ve yönetici katıldı. Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, ekonomisinin temelini sanayinin oluşturduğu Bursa’da faaliyet gösteren sanayi kuruluşları için enerji verimliliğinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu kaydetti. Kipoğlu, hayata geçirdikleri projeler ve düzenledikleri eğitimlerle enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularının sektör ve ülke sanayisi için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.