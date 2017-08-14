Esis Enerji A.Ş

‘Ar-Ge Merkezi’ olarak faaliyet göstermeye başladı

Esis Enerji A.Ş sektörde 20 yıla yaklaşan tecrübesini, “Ar-Ge Merkezi” unvanı alarak perçinleştirdi. Esis Enerji, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 sayılı kanun çerçevesinde 14.08.2017 tarihi itibariyle Ar-Ge Merkezi belgesine sahip 599. kurum oldu. Esis Enerji A.Ş Genel Müdürü Uğur Börekçi, “Ar-Ge Merkezi” olunmasıyla ile ilgili yaptığı açıklamada, “Esis Enerji, Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştireceği yeni projeler ve hizmetler ile daha da büyüyecek ve sektörde lider konuma gelecektir” dedi. Ar-Ge Merkezi’nde 22 kişilik bir kadroyla çalıştıklarını söyleyen Börekçi şöyle devam etti: “Ar-Ge Merkezi olmamız bize hem maddi hem de manevi olarak birçok katkılar sağlayacak. Devletin bize sağlayacağı teşvikler ile yeni projeler üretip birçok kişiye de iş imkanı sağlayacağız. Ayrıca akademik çevrelerle çalışmalarımız artacak ve teknolojimiz daha hızlı ilerleyecek.”