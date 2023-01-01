Evcit: “Güneş enerjisi için Ar-Ge”

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı kapsamındaki “Güneş Enerjisi Türkiye’nin Politikaları ve Stratejisi” başlıklı panelde konuşan Zorlu Solar Direktörü Evren Evcit, “Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli birçok ülkeden daha yüksek.

Bu potansiyeli değerlendirmek için etkili bir Ar-Ge stratejisi belirlemeli ve güçlü bir ekosistem oluşturmalıyız. Kamu ve özel sektörün birlikte katkı sağlayacağı bir stratejik yol haritası ile Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelini açığa çıkarabiliriz” diyerek tüm paydaşları işbirliğine çağırdı.