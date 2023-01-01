EWE AG’nin yönetimi Matthias Brückmann’a emanet

Almanya’nın enerji devi EWE AG’nin İcra Kurulu Başkanlığı’na (CEO) Matthias Brückmann atandı.

Brückmann, EWE’nin bütün faaliyetlerinden sorumlu olmasının yanısıra EWE Turkey Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye operasyonlarını da doğrudan takip edecek. EWE, Türkiye’deki yüzde 100 iştiraki EWE Turkey Holding A.Ş.’ye bağlı Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji ve Enervis’in sunduğu doğal gaz dağıtım, enerji ticaret/satış ve enerji servis alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor.

Matthias Brückmann, “Türkiye’de enerji piyasalarındaki hızlı gelişimimize ilave olarak, geçtiğimiz günlerde Millenicom şirketini satın almak üzere imza atarak telekomünikasyon sektörüne de girmiş olduk” diye konuştu.