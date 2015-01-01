ExxonMobil: küresel enerji talebi artıyor

ExxonMobil’in yayınladığı 2016 Energy Outlook Raporu’na göre küresel enerji talebi 2015-2040 yılları arasında yüzde 25 artacak.

Talep artışının neredeyse yarısının Hindistan ve Çin’in nüfus artışı ve yükselen yaşam standartlarından, yüzde 30’unun ise içlerinde Türkiye’nin de yer aldığı 10 kilit pazardan gelmesi bekleniyor. Dünyada 2014 itibariyle 2 milyarın üzerinde olan orta gelirli nüfusun 2030 yılına kadar 5 milyara yaklaşmasını ve bununla doğru orantılı olarak da araba sayısının ve ticari taşımacılığın da artmasını bekliyor. Türkiye’de büyük bir rol oynayan lojistik sektöründe; ağır ticari araçlar için enerji talebinin ise dünya genelinde 2040’a kadar yüzde 45 artacağı; bu artışın da yüzde 50’sine 10 kilit pazarın sebebiyet vereceği tahmin ediliyor.

