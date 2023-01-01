Fosil yakıtların azalması rotayı yenilenebilir enerjiye çevirdi

Türkiye’de ve dünyada önemli projelere imza atan Anel Grup, günümüzde fosil yakıtların azalmasıyla talep görmeye başlayan, temiz ve yenilenebilir bir enerji çeşidi olan güneş enerjisi üretimine dikkat çekiyor.

Güneş enerjisi üretimi yapan yerli firmaların desteklenmesi gerektiğini belirten Anel Grup Proje Koordinatörü Enver Kır; son olarak Türkiye’nin tek projede en büyük lisanssız güneş enerjisi santrali olan ve Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yeralan 5.3 MWp Güneş Enerjisi Santrali’ni hayata geçirdiklerini söyledi: “Türkiye’de bugüne kadar tek projede yapılan en yüksek kapasiteli fotovoltaik güneş enerjisi santrali projesi olarak da adlandırılan, çevre ve canlı hayatına son derece duyarlı olan güneş enerjisi santrali ile yılda 4 bin ton karbon salınımının önüne geçilecek ve Tıp Merkezi’nin elektrik ihtiyacının yüzde 33’ü karşılanacak.”