GE, Türkiye’de 70’inci yılını kutladı

İlk yabancı sanayi yatırımcılardan biri olarak 1948 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan GE, dünyada 125’inci, Türkiye’de ise 70’inci yılını “Değişimin Işığında 125 yıl” mottosu ile düzenlediği etkinlikle kutladı.

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy Türkiye’nin potansiyeline her zaman inandıklarını söyledi; “General Electric’in Türkiye’de 1948 yılında ampul fabrikası ile başlayan yolculuğu bugün dört fabrikamızda, dokuz farklı tesisimizde güçlenerek devam ediyor. Yatırım ve işbirlikleriyle dolu 70 yıllık geçmişimizde Türkiye ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlama hedefiyle, 2.500’e yakın çalışanımızla yerel üretim, istihdam, inovasyon ve altyapı gelişimi alanlarında çalışmalarımızı sürdürdük. Enerji, sağlık ve havacılık endüstrilerinde dönüşüme ve teknolojinin etkin ve verimli kullanımına güçlü bir şekilde devam edeceğiz.”