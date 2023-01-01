Geleceğin fabrikaları hayal gücümüzü zorlayacak

İstanbul Fuar Merkezi’nde, 1-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4. Uluslararası ELEX Fuarı (Elektrik Malzemeleri ve Ekipmanları, Elektrik İletimi ve Dağıtımı Fuarı) ile eş zamanlı olarak bu yıl ilk kez Elex Konferansı gerçekleştirildi.

“Akıllı Şebekeler”, “Endüstri 4.0” ve “Enerji Verimliliği” konularında uygulamaların, karşılaşılan sorunların ve sektördeki yeniliklerin ortaya konulduğu konferansta Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri İş Geliştirme Yöneticisi Tolga Bizel, geleceğin dijital fabrika teknolojisi olarak tanımlanan Mitsubishi Electric’in e-F@ctory konseptini anlattı.

Yeni endüstri evresinin, mevcut sanayinin bilgisayarlaştırma yönünde teşvik edilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması projesi olduğunu belirten Bizel, bu durumun sonucu olarak makinelerin çevrelerinde olup bitenleri anlayabileceğini ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim kurabileceklerini kaydetti.

Mitsubishi Electric’in yeni endüstri evresinin iddialı oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Bizel, e-F@ctory konseptinin üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayabilecek evrimsel bir adım olduğunu dile getirdi. Bizel, kişiye özel üretim devrinin ayak seslerini duymaya başladıklarını aktardı: “e-F@ctory konsepti ile önümüzdeki yıllarda insan ihtiyaçlarının kendi kendine yetebilen otomasyon sistemleri ile karşılanmasını, kişiselleştirilmiş ihtiyaçlara göre hazırlanan bir ürünün fabrikada üretilirken değiştirilebilmesini ve bunun kontrol altına alınacağı sistem yapısını sağlamak mümkün.”