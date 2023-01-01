General Electric ve GÜRİŞ’ten rüzgar enerjisinde işbirliği

General Electric (GE) enerji üreticisi GÜRİŞ’in Afyon’daki Dinar Rüzgar Santrali (RES) için GE’nin yeni geliştirdiği 31 adet akıllı GE2.75-120 rüzgar türbinini tedarik edeceğini duyurdu.

Türkiye’de ilk kez Dinar RES’te kullanılacak türbinlerle GE’nin Türkiye’deki kurulu rüzgar enerjisi gücünün toplamı 1 GW’ı aşacak. GÜRİŞ Grup Şirketleri’nden Mogan Enerji Genel Müdürü Ali Karaduman ve GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy yaptıkları işbirliğiyle Türkiye’nin enerji hedeflerine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.