GO kalitesi, sertifikalarla tescillendi

İpragaz’ın Türkiye akaryakıt sektöründeki genç ve dinamik markası GO’nun kalitesi, ilgili tüm mevzuat ve standartlara uygun bulunarak, üç ayrı sertifika ile tescillendi.

Bağımsız belgelendirme kuruluşu TÜV AUSTRIA BBS tarafından GO’ya; “TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi”, “TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi”, “TS OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” sertifikaları verildi. GO, geliştirdiği özgün Bayi Dostu – BADO felsefesi ile tüm Türkiye’de yarattığı farkı, yeni nesil yakıt istasyonlarında sunduğu hizmet ve ürün kalitesiyle akaryakıt sektörüne de yansıtıyor.