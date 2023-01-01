GÜRİŞ’ten jeotermale dev yatırım

Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin en büyük jeotermal santrali, Aydın-Germencik’te açıldı. Jeotermal Enerji Santrali (JES), toplam 232.3 MW üretim kapasitesiyle Türkiye’nin jeotermal enerji üretiminin yüzde 25’ini tek başına sağlayacak.

5 üniteden oluşan JES, 825 bin konut ve işyerinin bir yıllık elektrik ve ısınma ihtiyacını karşılayacak. GÜRİŞ Holding’e ait olan Efeler JES’in ikinci ve üçüncü ünitelerinin açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşti. Santrale GÜRİŞ Holding Onursal Başkanı İdris Yamantürk’ün adı verildi. “Elektrik Yüksek Mühendisi İdris Yamantürk Elektrik Üretim Merkezi” toplam 5 üniteden oluşacak.