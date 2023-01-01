IFC, GAMA Enerji’ye ortak oldu

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve IFC Global Infrastructure Fund (GIF), GAMA Enerji’nin yüzde 27’sine sahip oldu.

Merkezi Ankara’da yeralan, faaliyetlerini Türkiye ve Ürdün’de sürdüren GAMA Enerji, enerji ve su temini alanlarında yatırım yapıyor. GAMA Holding CEO’su ve GAMA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı A. Hakan Özman, “Yeni ortaklarımızla birlikte Türkiye ve bölgemizde, yeni bir güç oluşturarak, hedeflediğimiz büyümeyi gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi. IFC Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Asya Bölgesi Altyapı Yatırımları Başkanı Wiebke Schloemer, bu yatırımın IFC’nin Türkiye’deki altyapı sektörüne yaptığı ilk öz sermaye yatırımı ve aynı zamanda IFC’nin küresel bazda yaptığı en büyük öz sermaye yatırımlarından biri olduğunu söyledi. GIF Başkanı Darius Lilaoonwala, GAMA Enerji ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.