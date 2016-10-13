İstanbul dünyanın yedinci büyük ekonomisi olacak

23. Dünya Enerji Kongresi, “Yeni Ufukları Kucaklamak” temasıyla ikinci kez İstanbul’da gerçekleştirilecek.

9-13 Ekim 2016 tarihlerinde Kongre Vadisi’nde düzenlenecek 23. Dünya Enerji Kongresi’nde, küresel enerji endüstrisinin en önemli oyuncuları bir araya gelerek sektörün geleceğini şekillendirecek.Cumhurbaşkanlığı himayesinde 10 binin üzerinde delegenin ağırlanacağı kongreye 84 ülkeden, 48’i bakan düzeyinde 261 konuşmacı katılacak. Eş zamanlı olarak bir enerji fuarının da düzenleneceği kongrede, finansman sorunundan sürdürülebilir enerjiye kadar sektörün sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerileri tartışılacak.Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı Doç.Dr. Hasan Murat Mercan, “Kongre, dünyanın en büyük enerji şirketleri ve organizasyonlarının temsilcilerini bir araya getiren, sorunlar konusunda fikir alışverişi ve bunlara ortak çözümler üretmek için işbirliği yapmalarına olanak sağlayan bir platform olacak” diye konuştu.



