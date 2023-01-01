Limak servis ve bakım için Siemens ile anlaşma imzaladı
Limak Şirketler Grubu, Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin ekipmanlarının servis ve bakımı için Siemens teknolojisini tercih etti.
Zorlu Center’daki Limak Holding Ofisi’nde, Siemens Enerji Üretimi Servisleri ile Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (HEAŞ) arasında imzalanan anlaşmaya göre, türbinlerin servis ve bakımı 13 yıl boyunca Siemens sorumluluğunda olacak. Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, yıllara dayanan servis tecrübeleri ve Hamitabat’ın ihtiyaçlarına özel sundukları uzun dönemli bakım ve servis anlaşmasıyla tesisin tam performansla çalışması ve daha verimli olmasının sağlanacağını söyledi. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ise imza töreninde yaptığı konuşmada, Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin ekipmanlarının servis ve bakımı için Siemens ile yapılan işbirliğinin önemini vurguladı.
Zorlu Center’daki Limak Holding Ofisi’nde, Siemens Enerji Üretimi Servisleri ile Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (HEAŞ) arasında imzalanan anlaşmaya göre, türbinlerin servis ve bakımı 13 yıl boyunca Siemens sorumluluğunda olacak. Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, yıllara dayanan servis tecrübeleri ve Hamitabat’ın ihtiyaçlarına özel sundukları uzun dönemli bakım ve servis anlaşmasıyla tesisin tam performansla çalışması ve daha verimli olmasının sağlanacağını söyledi. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ise imza töreninde yaptığı konuşmada, Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin ekipmanlarının servis ve bakımı için Siemens ile yapılan işbirliğinin önemini vurguladı.