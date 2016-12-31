Lukoil-Denizbank işbirliği taraftara kazandıracak

Dünya üzerinde 26 ülkede 6 bine yakın akaryakıt istasyonuna sahip olan Lukoil ve Denizbank işbirliğine imza attı.

İşbirliği kapsamında GS Bonus, FB Bonus, Fenerbahçe Üyelik Kredi Kartı, BJK Bonus, TS Bonus ve GözGöz Bonus kredi kartı müşterileri Lukoil’in kampanyaya dahil olan istasyonlarında yapacakları akaryakıt alışverişlerinde pompada anında yüzde 2 indirim kazanacak. Aynı zamanda yapacakları alışverişin bir bölümü ile gönül verdikleri kulübe de destek sağlanacak.31 Aralık 2016’ya kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Taraftar Kart sahibi müşterilerin DenizBank Taraftar Kredi Kartları’nı Lukoil istasyonundaki akaryakıt dolum cihazında temassız yöntem ile okutması, sözkonusu indirimden yararlanmaları için yeterli olacak.

