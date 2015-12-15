Maximum Kart’tan Shell’de 25 TL Maxipuan

Maximum Kart, akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde kazandırmaya devam ediyor.

Shell işbirliğinde gerçekleştirilen kampanya ile tek seferde ve farklı günlerde yapacakları 100 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinde Maximum Kart sahipleri 25 TL MaxiPuan kazanıyor. Kampanya 15 Aralık 2015’e kadar geçerli. Maximum Kart sahipleri, kazanılan MaxiPuan’ları 4 Ocak 2016’ya kadar Maximum üyesi Shell istasyonlarında yapacakları akaryakıt veya otogaz harcamalarında kullanabilecek.