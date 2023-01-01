Mitsubishi Corporation ile Çalık Enerji ortaklığı

Dünyanın en önemli şirketlerinden Mitsubishi Corporation, Türkiye’nin önde gelen enerji ve altyapı müteahhitlik firmalarından Çalık Enerji’den hisse alarak Çalık Enerji’ye ortak oldu.

1990’lı yıllardan bu yana endüstriyel tesis projelerinin yapımında işbirliği içinde olan Mitsubishi Corporation ve Çalık Holding, 20 yılı aşan işbirliklerini bir ortaklık anlaşmasıyla taçlandırıyor. MENA bölgesinde ve global pazarda her iki şirkete de rekabet üstünlüğü getirecek ortaklıkla; Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika gibi hızlı büyüyen pazarlarda altyapı ve enerji projelerinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Tokyo’da gerçekleşen bir organizasyonla açıklanan ortaklığın kutlama törenine Mitsubishi Corporation Başkanı ve CEO’su Ken Kobayashi, JBIG Kıdemli Genel Müdürü Tadashi Maeda, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği Müsteşarı Alp Atakcan ve her iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.