Mitsubishi Electric, Avrupalı DeLclima’yı satın aldı!

Japonya’daki varlığını öncelikli pazar olarak gördüğü Avrupa’da da göstermek amacıyla İtalya’nın önde gelen endüstriyel klima üreticisi De’Longhi Grubu’na ait DeLclima’nın çoğunluk hisselerini alan Mitsubishi Electric Corporation, kalan yüzde 25.03 hisseyi de satın almak üzere teklif sundu.

DeLclima’nın yüzde 100’ü için öngörülen toplam alım fiyatının yaklaşık 664 milyon Avro olduğu açıklandı. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri alanının küresel oyuncusu Mitsubishi Electric, İtalya’nın önde gelen endüstriyel klima üreticilerinden De’Longhi Grubu’na ait DeLclima’nın çoğunluk hisselerini (yüzde 74.97) satın aldı. DeLclima’nın iştirakleri arasında Climaveneta S.p.A. ve RC Group S.p.A. unvanlı şirketler yeralıyor. Mitsubishi Electric’in HVAC segmenti açısından stratejik önem taşıyan Avrupa’da soğutucu talebinin gücünü koruması bekleniyor. DeLclima’nın satın alınması sayesinde, Mitsubishi Electric’in soğutucular başta olmak üzere büyük ticari makineler için ürün serisini genişletmesi ve konutlardan ticari alanlara kadar tüm HVAC sistemleri açısından önemli bir üretici konumuna gelmesi mümkün olacak.