Mitsubishi Electric, Enerji Tasarrufu Haftası’na dikkat çekti

Mitsubishi Electric’in Türkiye Başkanı Masahiro Fujisawa, doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında enerji verimliliğinin önemine dikkat çekti.



Mitsubishi Electric’in tüm çalışmalarında sürdürülebilir dünyanın önündeki en önemli engelin iklim değişikliği olduğu bilinciyle hareket ettiğinin altını çizen Fujisawa, markanın sanayiye yönelik çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi: “İleri teknolojiye sahip kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon çözümlerimiz ile işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyor ve maliyetleri azaltıyoruz. Ürün kullanımındaki karbondioksit salınımını ve üretimdeki total emisyonu azaltıyor, hız kontrol ve aydınlatma kontrol sistemi uygulamalarında tasarruf sağlıyoruz. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı ve verimli üretim imkanı sunuyor, bu sayede enerjiden de tasarruf etmelerine imkan tanıyoruz.”