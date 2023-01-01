Mitsubishi Electric ve NTT Docomo 5G denemelerine başlıyor

Mitsubishi Electric Corporation, beşinci nesil (5G) mobil iletişim sistemleri ve teknolojilerinin ortaklaşa deneysel saha denemeleri için Japonya’nın en büyük mobil iletişim ağı operatörü NTT Docomo ile işbirliği yapacağını açıkladı.

Denemeler sonucunda, 2020 itibarıyla ticari 5G hizmetleri verilmeye başlanacak. Bu çerçevede Mitsubishi Electric ve DOCOMO, 44 GHz ile çalışan çoklu anten dizilimlerini kullanarak dış mekan denemeleri gerçekleştirecek. Yapılan açıklamada, LTE ve LTE-İleri’nin ardından 5G’nin yeni nesil mobil standardı olarak geliştirilmesine yönelik uluslararası girişimler için ivme kazanıldığı belirtildi.