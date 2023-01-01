Mitsubishi Electric’ten 7/24 ‘net’ görüntü

Dünya genelinde 71 binin üzerinde Videowall sistemi kurulumu bulunan Mitsubishi Electric, pazarın ve kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarını analiz edip anlayarak kazandığı deneyimle yeni DLP LED küpünü üretti.

Sektörüne ileri teknoloji görüntüleme çözümleri sunan Mitsubishi Electric, Videowall ailesinin yeni ürünü VS-60HS12U DLP Küp ile kontrol odalarındaki LCD ve DLP küpler arasındaki boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. Birleşim mesafesindeki inceliği ve derinliğiyle fark yaratan, sahip olma maliyeti avantajı sunan yüksek enerji tasarruflu bu küpler, 7 gün 24 saat çalışmaya uygun olarak tasarlandı. Mitsubishi Electric’in yeni küpü, ısıdan etkilenmeyen görüntüleme ekipmanı 0.65 inç DLPTM çip ile özellikle 7/24 çalışan ortamlarda sürekli aynı görüntü izlense dahi yüksek görüntü kalitesi ve dayanıklılık sunuyor.