Mitsubishi Electric’ten yeni seri 2016’da Türkiye’de

Mitsubishi Electric, Türkiye’de satışa sunulacak M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.

Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünya devlerinden ve üç yıldır Türkiye pazarında kendi yapılanmasıyla faaliyet gösteren Mitsubishi Electric, İstanbul’da, 2016’da, WIN Otomasyon Fuarı’nda sergilenmesinin ardından Türkiye’de satışa sunulacak M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. M80 ve M800 serisinin makine imalatçıları bayilerine tanıtıldığı lansmanda Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Masahiro Fujisawa, markanın yüksek teknolojiye sahip CNC ürünlerinin başta otomotiv ve metal işleme sektörü olmak üzere bütün dünyada birçok sektörde standartları belirlediğini vurguladı. Mitsubishi Electric, Türkiye’de özellikle MARMARAY projesi, TÜRKSAT 4A ve başarılı bir şekilde fırlatılan TÜRKSAT 4B uydularında kullanılan teknolojisiyle tanınıyor. Etkinlikte, Mitsubishi Electric’in dünyada önemli bir oyuncu olduğu mekatronik CNC sektöründe yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi.