Panasonic’ten güneş enerjisi yatırımcılarına seminer

Güneş enerjisi alanında 40 yılı aşkın deneyimi bulunan ve tüm dünyada 1 milyarın üzerinde güneş hücresi yatırımı gerçekleştiren Panasonic, ‘Güneş Panelleri ve Güneş Enerjisi Santralleri’ hakkında Ankara’da bir seminer verdi.

Santral kurulumunda ve güncel yönetmeliklere ilişkin ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verilen seminere, yatırımcı ve sanayiciler ilgi gösterdi. VİKO by Panasonic Yönetim Kurulu Başkanı Toshihide Arii ve Panasonic Ürünleri Grubu Satış Müdürü Koray Yıldız’ın da katıldığı seminerde, Güneş Sistemleri Satış Sorumlusu Özgün Kan da HIT Solar Modüller ile ilgili bir sunum yaptı. Yeni yönetmelikler ile ilgili değerlendirmelerin yanısıra katılımcılara Panasonic’in sunduğu avantaj ve fırsatlar da aktarıldı.