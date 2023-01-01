Petkim’den tekstil ve ambalaj sanayi için yeni yatırım

Türkiye’nin üreterek büyüyen yerli hammadde devi Petkim, 50. yılında yeni bir yatırımı daha devreye aldı.

Tekstil ve PET ambalaj üretimine hammadde sağlayan PTA fabrikasında 50 milyon dolarlık yatırım tamamlandı. Fabrikanın kapasitesi yıllık 70 bin tondan 105 bin tona ulaştı. İzmir Aliağa’daki Petkim tesislerinde gerçekleşen törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldı. Törende yeni yatırım hakkında bilgi veren Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, açılışı yapılan fabrika ile PET şişe başta olmak üzere polyester elyaf, film, elektriksel yalıtım malzemeleri ve kimyasal yapıştırıcılar gibi birçok ürün grubunda vazgeçilmez bir hammadde üreticisi konumunda olduklarını söyledi. SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Bakan Zeybekci’ye günün anısına bir plaket ile ‘Hazardan Çanakkale’ye’ adlı kitabı sundu.