Renault ve Shell’den işbirliği

Türkiye’nin en çok tercih edilen binek otomobil markası Renault, Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Shell & Turcas ile ilk dolum motor yağı alanında 2012 yılından bu yana devam eden işbirliğini, ilk dolum akaryakıt ve Shell Taşıt Tanıma Sistemi-TTS hizmetlerini kapsayacak şekilde genişletiyor.

İki şirket arasındaki mevcut işbirliğini genişleten ve 2018 yılı Haziran ayına kadar geçerli olacak anlaşmaya göre, Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen tüm yeni araçların ilk yakıt dolumunda Shell FuelSave Tasarruf Yakıtları (benzin ve dizel) kullanılacak. Ayrıca Oyak Renault Fabrikaları ve Renault Mais şirket filosunda yeralan 350’den fazla binek araç, önümüzdeki iki yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanında bulunan ve sayısı 1000’i aşan Shell istasyonundan Shell Taşıt Tanıma Sistemi-TTS sistemi kapsamında yakıt alacak. Anlaşmanın imza törenine katılan Shell & Turcas CEO’su Felix Faber ve Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar ise genişleyen işbirliğinin iki markaya da hayırlı olmasını diledi.