Schneider Electric, ‘Enerjiye Erişim Programı’ ile 1 milyon gence ulaşacak

Schneider Electric, ‘Enerjiye Erişim Programı’ ile herkesin güvenli, verimli ve sürdürülebilir enerjiye erişebilmesini hedefliyor.



Birleşmiş Milletler'e göre 2030 yılı itibariyle temel bir insan hakkı olarak enerjiye evrensel erişim olanağı sağlamak için 1 trilyon dolar yatırım yapılması gerekli görüyor. Scheider Electric, bu zorlu hedefe ancak yeni nesil teknolojilerin ve bakış açılarının entegre edildiği bir çözüm paketiyle ulaşılabileceğine inanıyor. Schneider Electric, ayrıca enerji sektöründe istihdam yaratabilecek girişimciliğin gelişimini desteklemek amacıyla 2009 yılından itibaren 102.000 gence enerji ve girişimcilik konularında eğitim veriyor. Bundan sonraki süreçte 2025 yılına kadar 1 milyon gencin bu eğitime ulaşmasını hedefleyen geniş çaplı bir program başlatan Schneider Electric, Enerjiye Erişim Programı’nı geliştirerek sürdüreceğine dair söz veriyor.

