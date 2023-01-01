Schneider Electric, GAP Bölgesi için enerji verimliliğini anlattı

Program GAP Bölgesi’nin tamamını kapsayarak 9 ilde uygulanacak.

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında global uzman Schneider Electric, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın desteği ile hazırlanan “GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı” kapsamında katılımcılara enerji verimliliği ve enerji yönetimi konularını anlattı. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı programda Schneider Electric Enerji Verimliliği Danışmanı Enes Akgün katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Program, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanlığı ve GAP Bölgesi’nde faaliyet gösteren İpekyolu, Karacadağ ve Dicle Kalkınma Ajansları ortaklığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ile hazırlandı. Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Eğitim Programı gerçekleştirildi. Program GAP Bölgesi’nin tamamını kapsayarak 9 ilde uygulanacak.