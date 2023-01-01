Schneider Electric, SKD için enerji yönetimi standartlarını anlattı

‘Enerji verimliliği, enerji yönetimi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı’ konuları ile ilgili olarak bilgilendirme ve farkındalığı artırmak amacıyla İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Enerji Çalışma Grubu üyelerine yönelik olarak ‘ISO 50001 Enerji Yönetimi Semineri’ düzenlendi.

SKD Enerji Çalışma Grubu Başkan Vekili ve Schneider Electric Stratejik İlişkiler Direktörü Cihan Karamık ve Schneider Electric Satış Müdürü Mahmut Dede tarafından verilen seminerde katılımcılara, enerji verimliliği ve yönetiminin önemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı ve Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Örneği aktarıldı.