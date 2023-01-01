Schneider Electric’ten ‘Argus doluluk sensörleri’

Enerji verimliliğinin ön plana çıktığı günümüzde Argus doluluk sensörleri, bir alandaki hareketi algılayarak lambaların açılmasını veya kısılmasını otomatik hale getiriyor.

Ev veya ofislerdeki boş alanlarda aydınlatmaya bağlı elektrik israfını ortadan kaldırmanın en rahat ve kolay yolunu sağlayan Argus doluluk sensörleri, klima, fanlar, panjurlar ve perdeler için motor yükü anahtarlamayı da otomatik hale getiriyor. İki sensör tipinde de 2 kanalın olması durumunda aydınlatmanın yanısıra havalandırma da bu kontrole dahil edilebiliyor. Schneider Electric’in yeni Argus doluluk sensörleri bu ihtiyaçların hepsini karşılayarak bütün uygulama tiplerinde enerji verimliliğine katkıda bulunuyor.