Şekerbank ve Baymak işbirliğiyle güneş enerjisine 50 milyon TL kaynak

Enerji verimliliği yatırımlarını yaygınlaştırmak amacıyla geliştirdiği EKOkredi ile bugüne kadar 69 bini aşkın kişiyi enerji tasarrufu ile tanıştıran Şekerbank ve ısıtma-soğutma sistemlerinin öncü firması Baymak işbirliğiyle konut ve işyerleri, güneş enerjisinden elektrik üretecek.

İşbirliğiyle 2017 sonuna kadar 50 milyon TL finansman desteği sağlanması ve orta büyüklükteki 3 kentin yıllık elektrik tüketimine tekabül eden 30 megavatlık güneş enerjisi üretecek sistemin kurulumu hedefleniyor. Baymak’ın 6 yıl gibi kısa bir sürede elektrik faturalarını sonlandıracak teknolojik altyapıya sahip güneş panelleri kurulumu için Şekerbank’ın masrafsız olarak sunduğu EKOkredi ürünü ile 60 aya varan vade ve yüzde 1’in altındaki faiz oranlarından faydalanmak mümkün olacak. İşbirliği tanıtım toplantısında; Baymak Genel Müdürü Ender Çolak, “2017’ye kadar kurulumların yüzde 30’unu biz gerçekleştireceğiz” dedi. Şekerbank Perakende Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk ise “Güneş enerjisi kullanımını işyerleri ve hanelerde yaygınlaştıracağız” diye konuştu.