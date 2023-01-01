Şekerbank ve Enerji Federasyonu işbirliğiyle yenilenebilir enerjiye destek

Şekerbank, Tüm Enerji Üretici ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (Enerji Federasyonu) işbirliğiyle güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara uygun koşullarda finansman ve danışmanlık desteği sunacak.

Enerji verimliliği yatırımlarını yaygınlaştırmak amacıyla geliştirdiği EKOkredi ile bugüne kadar yaklaşık 613 milyon TL finansman desteği sağlayan Şekerbank, Tüm Enerji Üretici ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (Enerji Federasyonu) işbirliğiyle güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara uygun koşullarda finansman ve danışmanlık desteği sunacak.

“Yenilenebilir Enerji Finansman Yönetimi ve Kentsel ve Kırsal Alanda Elektrik Üretimi” başlığıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, TEİAŞ ve Enerji Federasyonu yetkilileri tarafından verilecek eğitimler, Şekerbank çalışanları, KOBİ ve işletmeleri yenilenebilir enerji konusunda bilgilendirmeyi hedefliyor. İşbirliği protokolüne, Şekerbank Genel Müdürü Halit Yıldız ve Enerji Federasyonu Başkanı Osman Özbay imza attı.