Sepaş Enerji’den Türkiye’de ilk

Sepaş Enerji, online elektrik satışının ardından başlattığı Online İşlemler hizmetiyle müşterilerinin abonelik ve abonelik sonrası tüm işlemlerini internet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeye başladı.

Evini taşıyan müşteriler aynı menüde aynı anda aboneliğini kapatma ve taşınacağı mesken için de abonelik işlemini yapabiliyor. Sepaş Enerji yöneticileri Suat Ay ve Fatih Temur, online “taşınıyorum” menüsünü ilk kullanan müşteri NTK Yapı firması yöneticisi Murat Döker’i işyerinde ziyaret ederek, tebrik plaketi ve elektronik müzik seti hediye etti.