Shell Rimula, 18 şehirde 4 bin sürücüyle biraraya geldi

Shell & Turcas, Shell Rimula’nın gelişmiş motor koruması ve verimlilik artışı sağlamayı amaçlayan yeni Ekstra Dinamik Koruma Teknolojisi hakkında sürücüleri bilgilendirdi.

Shell & Turcas, Shell Rimula’nın gelişmiş motor koruması ve verimlilik artışı sağlamayı amaçlayan yeni Ekstra Dinamik Koruma Teknolojisi hakkında sürücüleri bilgilendirmek; yenilenen ürün ambalajlarını tanıtmak ve onlara uzun yolculukları arasında keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 1 ay süren bir tanıtım turu gerçekleştirdi. “Shell Rimula İşini de Korur, Motorunu da” sloganıyla 18 ilde yaklaşık 5000 kilometre kateden tanıtım turu Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Eskişehir, Antalya, Konya, Mersin, Adana, Malatya, Kayseri, Aksaray, Ankara, Samsun, Kastamonu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Gebze’de sürücülerle buluştu. Ağır vasıta sürücüleriyle 17 kamyon parkında ve 5 yetkili serviste biraraya gelen ekip yaklaşık 4000 sürücüyle görüştü.